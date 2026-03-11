Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:00

Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру

Эксперт по космосу Моисеев: изучение Венеры имеет исторические корни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы по изучению Венеры российскими учеными имеют исторические корни, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что в планах запустить станцию «Венера-Д» для изучения планеты.

Все это — продолжение научной программы СССР, которая была очень результативной, очень эффектной. Аппараты похожи на старые «Венеры». Если мы берем чисто российский период, начиная с 1991 года, у нас не было ни одной успешной межпланетной или лунной станции, — рассказал Моисеев.

Эксперт подчеркнул, что Марс уже достаточно хорошо изучен, в отличие от Венеры. По его словам, исследования пройдут в рамках 10-летнего плана по изучению космоса.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выберет Венеру в качестве первой цели для освоения в рамках программ изучения космоса после завершения лунных миссий. Решение опирается на исторический опыт страны, которая в 1970 году первой в мире осуществила успешную посадку аппарата на поверхность спутника.

космос
Россия
Венера
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.