Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру

Планы по изучению Венеры российскими учеными имеют исторические корни, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что в планах запустить станцию «Венера-Д» для изучения планеты.

Все это — продолжение научной программы СССР, которая была очень результативной, очень эффектной. Аппараты похожи на старые «Венеры». Если мы берем чисто российский период, начиная с 1991 года, у нас не было ни одной успешной межпланетной или лунной станции, — рассказал Моисеев.

Эксперт подчеркнул, что Марс уже достаточно хорошо изучен, в отличие от Венеры. По его словам, исследования пройдут в рамках 10-летнего плана по изучению космоса.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выберет Венеру в качестве первой цели для освоения в рамках программ изучения космоса после завершения лунных миссий. Решение опирается на исторический опыт страны, которая в 1970 году первой в мире осуществила успешную посадку аппарата на поверхность спутника.