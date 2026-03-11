Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе КСИР ударил по судам с флагами Либерии и Таиланда в Ормузском проливе

Иранские военные ударили по судам с флагами Либерии и Таиланда, которые попытались пересечь Ормузский пролив, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Там отметили, что экипажи обоих кораблей проигнорировали предупреждения военно-морских сил республики.

Корабль EXPRESS ROME <...> под флагом Либерии сегодня утром <...> был поражен иранскими снарядами, — говорится в сообщении.

Ранее экипаж торгового судна, находящегося в Персидском заливе, сообщил о взрыве в 31 морской миле к северо-западу от порта Халифа в эмирате Абу-Даби. Он прогремел после пролета черного истребителя, выпустившего неизвестный снаряд.

До этого агентство Reuters сообщило, что военно-морские силы США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Несмотря на критическую важность этого маршрута для мировой торговли, американское командование считает текущую обстановку в регионе слишком опасной для проведения конвойных операций.