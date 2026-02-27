Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 22:54

Украина испытала новую баллистическую ракету

Украина заявила об испытаниях новой баллистической ракеты FP-7

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На Украине провели испытания новой ракеты FP-7, передает УНИАН. Разработка относится к классу тактического баллистического оружия.

По данным конструкторов, эффективная дальность поражения FP-7 составляет до 200 километров. Максимальная скорость ракеты заявлена на уровне 1500 метров в секунду с круговым отклонением 14 метров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил: США создают межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel, которые смогут долететь до России. По его словам, новая американская разработка призвана заменить устаревшие Minuteman III, сохранив при этом габариты для упрощения развертывания.

До этого аналитик InfoBRICS Драго Боснич заявил, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, это подтверждается постоянными задержками с LGM-35A Sentinel. При этом он отметил, что Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

Кроме того, военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов рассказал: Вооруженные силы Украины могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. По его словам, об этом сигнализируют недавние удары ВСУ по Удмуртии, нанесенные с внушительного расстояния.

ракеты
Украина
оружие
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, о чем OpenAI ведет переговоры с Пентагоном
Зеленский решил назначить спецпредставителя по Белоруссии
Варум наорала на Агутина в вестибюле отеля
Paramount согласилась купить Warner Bros. за огромную сумму
Мирный житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ
Хозяйка взорвавшейся квартиры в Москве раскрыла подробности инцидента
Число пострадавших при атаке БПЛА в Смоленске выросло
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» на 87-й минуте
«Меня спасали под обстрелами»: ветеран СВО о Жоге, фронте, боевом братстве
Украина испытала новую баллистическую ракету
Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы
Число раненых при взрыве в Москве возросло
Министр молодежной политики Калининградской области задержана
Греф предсказал ослабление рубля: когда теперь ждать доллар по 100
ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Севастополем
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Стало известно о пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке в Москве
Появились кадры после взрыва в московской многоэтажке
В одном российском регионе ввели режим воздушной тревоги
В многоэтажке на юго-западе Москвы прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.