На Украине провели испытания новой ракеты FP-7, передает УНИАН. Разработка относится к классу тактического баллистического оружия.

По данным конструкторов, эффективная дальность поражения FP-7 составляет до 200 километров. Максимальная скорость ракеты заявлена на уровне 1500 метров в секунду с круговым отклонением 14 метров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил: США создают межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel, которые смогут долететь до России. По его словам, новая американская разработка призвана заменить устаревшие Minuteman III, сохранив при этом габариты для упрощения развертывания.

До этого аналитик InfoBRICS Драго Боснич заявил, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, это подтверждается постоянными задержками с LGM-35A Sentinel. При этом он отметил, что Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

Кроме того, военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов рассказал: Вооруженные силы Украины могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. По его словам, об этом сигнализируют недавние удары ВСУ по Удмуртии, нанесенные с внушительного расстояния.