Прокуратура взяла на контроль инцидент со взрывом в Москве

Зюзинская прокуратура взяла на контроль расследование инцидента в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие произошло в квартире многоэтажки на улице Кадырова, сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, в результате ЧП повреждены окна и часть фасада одной из квартир. Жилой дом не газифицирован, что исключает версию взрыва газа.

Ранее стало известно, что взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы произошел из-за газового баллона. По информации источника, оборудование использовалось при монтаже натяжного потолка.

До этого в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.

Кроме того, взрыв произошел в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Кадырова. В результате инцидента в нескольких квартирах выбило окна и разворотило балкон.