Кинолог объяснил, как жить с собакой с деменцией

Кинолог Голубев: собакам с деменцией необходима полная безопасность

Собакам с деменцией необходимо обеспечить полную безопасность, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что при таком диагнозе питомец может перестать узнавать хозяина.

Необходимо принять тот факт, что теперь ваша любовь, возможно, не будет взаимной, а будет проявляться иначе: в обеспечении безопасности, сытости, терпении, — рассказал Голубев.

Кинолог объяснил, что деменция может проявиться в пожилом возрасте. Он отметил, что вместе с проблемами с памятью у собаки может наблюдаться агрессивное поведение.

