Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке Кинолог Голубев: массаж питомцу нужно делать на ровной поверхности

Массаж собаке необходимо делать на ровной поверхности, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также посоветовал начать с небольших поглаживаний, чтобы питомец привык к прикосновениям.

Важно учитывать, что массаж не заменяет основное лечение — это дело ветеринарного врача. Но он может помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение, а также укрепить связь между человеком и собакой, что не менее важно, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что проводить массаж необходимо через два часа после еды. По его словам, важно, чтобы собака находилась в расслабленном состоянии и доверяла хозяину.

