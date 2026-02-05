Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:17

Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке

Кинолог Голубев: массаж питомцу нужно делать на ровной поверхности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Массаж собаке необходимо делать на ровной поверхности, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также посоветовал начать с небольших поглаживаний, чтобы питомец привык к прикосновениям.

Важно учитывать, что массаж не заменяет основное лечение — это дело ветеринарного врача. Но он может помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение, а также укрепить связь между человеком и собакой, что не менее важно, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что проводить массаж необходимо через два часа после еды. По его словам, важно, чтобы собака находилась в расслабленном состоянии и доверяла хозяину.

Ранее ветеринарный врач Андрей Руденко рассказал, что при купании питомцев зимой важно следить за температурой воды. Он отметил, что мыть животных необходимо только в помещении.

собаки
массажи
кинологи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.