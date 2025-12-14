Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку В Нидерландах задержали массажиста по подозрению в изнасилованиях клиентов

В Нидерландах арестовали массажиста, подозреваемого в изнасилованиях своих клиентов, сообщает NL Times. По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали пять человек. Он заманивал к себе людей, распространяя купоны на скидку.

Серия изнасилований произошла в массажном салоне в городе Схидам. Подозреваемым оказался 47-летний местный житель. По версии следствия, он совершал преступления в период с конца августа по начало декабря 2024 года.

Возраст пострадавших составляет от 25 до 44 лет. Четверо из них оказались женщинами, один — мужчиной. Некоторые объяснили, что обратились в салон, поскольку их привлекла рекламная акция в социальных сетях.

В настоящее время задержанный находится под стражей, его допрашивают следователи. Правоохранительные органы предложили пострадавшим необходимую психологическую помощь.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в связи с угрозами изнасилования, которые прозвучали в адрес студентки МГИМО в элитном ресторане Oltremare. Дело квалифицировано как хулиганство.