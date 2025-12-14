Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:26

Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку

В Нидерландах задержали массажиста по подозрению в изнасилованиях клиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Нидерландах арестовали массажиста, подозреваемого в изнасилованиях своих клиентов, сообщает NL Times. По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали пять человек. Он заманивал к себе людей, распространяя купоны на скидку.

Серия изнасилований произошла в массажном салоне в городе Схидам. Подозреваемым оказался 47-летний местный житель. По версии следствия, он совершал преступления в период с конца августа по начало декабря 2024 года.

Возраст пострадавших составляет от 25 до 44 лет. Четверо из них оказались женщинами, один — мужчиной. Некоторые объяснили, что обратились в салон, поскольку их привлекла рекламная акция в социальных сетях.

В настоящее время задержанный находится под стражей, его допрашивают следователи. Правоохранительные органы предложили пострадавшим необходимую психологическую помощь.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в связи с угрозами изнасилования, которые прозвучали в адрес студентки МГИМО в элитном ресторане Oltremare. Дело квалифицировано как хулиганство.

Нидерланды
массажи
изнасилования
происшествия
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
В Кремле раскрыли одну привычку Путина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.