05 января 2026 в 18:05

Мягкий и сочный кекс с апельсином и корицей: десерт, который удивит гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот апельсиновый кекс, согретый ароматом корицы и увенчанный блестящей глазурью, — воплощение домашнего уюта. Его мягкая сочная текстура и солнечный цитрусовый характер создают ощущение праздника в любой день.

Приготовление этого десерта — простой и приятный ритуал. За основу берутся 200 граммов муки, соединенные с чайной ложкой разрыхлителя и такой же ложкой душистой молотой корицы. Отдельно два яйца взбиваются с 150 граммами сахара в пышную светлую массу, в которую затем вливаются 100 миллилитров растительного масла и 150 миллилитров свежего апельсинового сока. После этого влажные и сухие ингредиенты объединяются в однородное тесто, которое переливается в подготовленную форму.

Выпекается кекс в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут, пока над кухней не разольется бодрящий запах цитруса и пряностей, а поверхность не покроется золотистой корочкой. Пока основа остывает, готовится простая, но эффектная глазурь: 100 граммов сахарной пудры растираются с двумя столовыми ложками апельсинового сока до состояния белоснежной текучей глади. Этой сладкой эмалью заливают остывший кекс, позволяя ей стечь живописными подтеками.

В результате получается невероятно ароматная, нежная и по-настоящему праздничная выпечка, которая станет идеальным компаньоном для утренней чашки кофе или вечернего чаепития, даря вкус солнечного дня даже в пасмурную погоду.

