21 января 2026 в 11:00

Раскатываю тесто и посыпаю сахаром — через 15 минут в духовке хрустящие палочки с корицей, ароматные и простые

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Раскатываю тесто и посыпаю сахаром — через 15 минут в духовке хрустящие палочки с корицей, ароматные и простые. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта к чаю или сладкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие рассыпчатые палочки с хрустящей сахарной корочкой и нежным пряным ароматом корицы, которые тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоёного или песочного теста (размороженного), 3 ст. л. сахара, 1–2 ч. л. молотой корицы, 1 яичный желток для смазки, мука для подпыла. Разогрейте духовку до 200 °C. Тесто слегка раскатайте в прямоугольник на припыленной мукой поверхности. Смешайте сахар с корицей. Смажьте тесто взбитым желтком и обильно посыпьте сахарно-коричной смесью, слегка прижав её ладонью. Разрежьте пласт на длинные полоски шириной 1,5–2 см. Аккуратно скрутите каждую полоску в спираль с двух концов, формируя «бантики», или просто выложите прямыми палочками. Выпекайте на пергаменте 12–15 минут до золотистого цвета. Дайте остыть — они станут более хрустящими.

