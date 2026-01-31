Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:21

Европейские лидеры начали тайно работать над планом против Трампа

NYT: европейские лидеры тайно разработали план против Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Лидеры стран — участниц Европейского союза тайно разработали план противодействия президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщает газета The New York Times. По данным источников, он обсуждался на экстренно созванном ужине на прошлой неделе. Европейские политики договорились не реагировать на провокации Трампа и отвечать лишь пошлинами, а также сделать регион менее зависимым от Вашингтона, который становится «все более ненадежным союзником».

План состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника, — говорится в материале.

Ранее Трамп выразил уверенность, что сегодня есть хорошие шансы добиться мирной сделки по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Хозяин Белого дома также отмечал, что в переговорном процессе наблюдается большой прогресс.

Евросоюз
Европа
США
Дональд Трамп
