Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире

События на Ближнем Востоке имеют гораздо большее значение для Израиля, Ирана и Соединенных Штатов, чем происходящее в других регионах, заявил журналистам спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров с президентом страны Александром Лукашенко. Так он ответил на вопрос о соотношении значимости конфликтов на Украине и в Персидском заливе, передает агентство БелТА.

Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация на Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень переменчивая, меняется каждый день, — сказал Коул.

Ранее спецпосланник американского лидера заявил, что Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Он отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице. Белорусский лидер объяснил свое отсутствие плотным графиком.