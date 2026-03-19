19 марта 2026 в 16:27

Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире

Спецпосланник Коул заявил о приоритете ближневосточных событий для США

Белый дом, США
События на Ближнем Востоке имеют гораздо большее значение для Израиля, Ирана и Соединенных Штатов, чем происходящее в других регионах, заявил журналистам спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров с президентом страны Александром Лукашенко. Так он ответил на вопрос о соотношении значимости конфликтов на Украине и в Персидском заливе, передает агентство БелТА.

Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация на Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень переменчивая, меняется каждый день, — сказал Коул.

Ранее спецпосланник американского лидера заявил, что Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Он отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице. Белорусский лидер объяснил свое отсутствие плотным графиком.

США
Украина
Ближний Восток
конфликты
Александр Лукашенко
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

