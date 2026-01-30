Трамп озвучил свое убеждение о мире на Украине Трамп заявил о хороших шансах на мирную сделку по Украине

Есть хорошие шансы добиться мирной сделки по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете. До этого он также отмечал, что в переговорном процессе наблюдается большой прогресс. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Я считаю, что у нас есть хорошие шансы добиться урегулирования, — сказал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

По мнению политолога Константина Блохина, данное высказывания Зеленского направлены на срыв переговоров в Абу-Даби. По его мнению, для Соединенных Штатов нет проблемы вести мирный процесс одновременно на двух направлениях.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем подтвердил энергетическое перемирие с Украиной до 1 февраля. По его словам, инициатором стал Трамп. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения мирных переговоров по урегулированию, отметил он.