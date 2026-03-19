Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним

Украинец купил у женщины ее пятилетнюю дочку за $100 и изнасиловал ее, рассказал офис Генпрокурора Украины. Суд назначил мужчине максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Злоумышленник заранее спланировал преступление, согласную на такую сделку мать он нашел через интернет. После «покупки» мужчина распространял фотографии с ребенком и подробно описывал своим знакомым обстоятельства изнасилования.

Мать девочки также оказалась на скамье подсудимых. Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев добавил, что в этом деле ответственность несут оба фигуранта. Поскольку женщина сознательно передала своего родного ребенка в руки обидчика суд назначил ей 15 лет лишения свободы. Приговор она не оспаривала.

Девочка была изъята из опасной среды и помещена в Центр социально-психологической реабилитации. С ней работают специалисты.

Ранее стало известно, что в украинских детских домах работает целая сеть, которая обслуживает запросы богатых педофилов. О проблеме заявил бывший советник главы офиса украинского главы Алексей Арестович. По его словам, происходящее в учреждениях может переплюнуть скандальное дело финансиста Джеффри Эпштейна.