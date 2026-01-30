Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:00

Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби

Политолог Блохин: Зеленский словами об Иране хочет саботировать переговоры с РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о напряженности в отношениях между США и Ираном, пытается сорвать переговоры с Россией в Абу-Даби, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, для американской стороны не составит сложности вести мирный процесс на двух фронтах.

Зеленский заявляет, что переговоры между Россией и Украиной могут быть перенесены, так как что-то меняется во взаимоотношениях США и Ирана. Но если что-то и будет, то американцы передислоцируют свое военное внимание. На дипломатическом поприще отправить несколько переговорщиков для того, чтобы провести диалог, который может длиться день или два максимум, их никак не напряжет. Это совершенно другая сфера. Это не причина. Просто Зеленский ищет повод, чтобы, условно говоря, не участвовать, либо как-то саботировать переговоры, — высказался Блохин.

Он добавил, что Зеленский уже отказался от встречи в Москве и предложил Владимиру Путину организовать переговоры в Киеве. Это, по словам Блохина, также является попыткой сорвать мирный процесс. Политолог пояснил, что поездка президента России на Украину представляет угрозу для его безопасности, учитывая недавние атаки украинских беспилотников на его резиденцию.

Зеленский не просто не может, он даже не захочет обеспечивать гарантии безопасности российскому лидеру, если он решит ехать в Киев. По дому президента Украины никто удары никогда не наносил. Иран — это новый повод как-то вывернуться, чтобы конфликт затягивался, — резюмировал Блохин.

Ранее Зеленский заявил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

