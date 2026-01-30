Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля Песков подтвердил энергетическое перемирие с Украиной

В Кремле подтвердили энергетическое перемирие с Украиной до 1 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, инициатором перемирия стал президент США Дональд Трамп.

Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров <...>. Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа, — сообщил Песков.

До этого пресс-секретарь заявил, что Кремль не получал ответа от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву. По его словам, никакой реакции от Киева не последовало.

Ранее Песков отметил, что модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля. Эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций, пояснил представитель Кремля. Он также рассказал, что новый раунд переговоров экспертов может при необходимости длиться не один день, точное время начала встречи при этом неизвестно.