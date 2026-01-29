В Кремле не стали ограничивать переговоры экспертов в Абу-Даби по времени

Новый раунд переговоров экспертов в Абу-Даби может при необходимости длиться не один день, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не может уточнить время начала встречи.

Может быть два дня при необходимости, да, — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в последовательном формате. Он рассказал, что 20-пунктный документ Киев подпишет с Вашингтоном, а тот в свою очередь отдельно с Москвой.