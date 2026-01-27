Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 22:33

На Украине озвучили, кто подпишет 20-пунктный мирный план

Сибига: 20-пунктный мирный план Украина подпишет с США без участия ЕС

Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в двустороннем формате. Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде», 20-пунктный документ Киев подпишет с США, а Вашингтон отдельно — с Россией.

Евросоюз не станет стороной этого соглашения, но будет участвовать в процессе. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, однако переговорный процесс еще продолжается.

Нам важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий безопасности для Украины — в частности, их ратификации в Конгрессе США, — указал министр.

Сибига добавил, что Евросоюз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности, которые должны носить юридически обязательный характер. Министр подчеркнул важность ратификации таких гарантий, в частности, Конгрессом США.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал не верить слуху о готовности США выйти из переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Он отметил, что на переговорах во время Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп надавил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и проигнорировал подписание важных для Киева документов.

