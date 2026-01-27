Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:32

«Они боятся»: экс-нардеп о вероятном выходе США из переговоров по Украине

Экс-нардеп Олейник призвал не верить слуху о готовности США выйти из переговоров

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал не верить слуху о готовности США выйти из переговоров по урегулированию кризиса на Украине. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на переговорах во время Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп надавил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и проигнорировал подписание важных для Киева документов.

Я пока не вижу, что к 15 мая США поставят точку в конфликте на Украине [и выйдут из процесса по урегулированию]. На встрече в Давосе Трамп надавил на Зеленского, который предполагал подписать с США минимум два документа: о предоставлении $800 млрд на восстановление Украины и о гарантиях безопасности, причем с уже ратифицированными последствиями. Но американцы сказали нет. К этому времени не получится подписать договор об окончании кризиса, потому что РФ также сказала о том, что она не будет подписывать соглашение с просроченным президентом. А как получить законного подписанта? Это выборы. Но их до 15 мая провести невозможно, об этом говорили глава ЦИК страны Олег Диденко. Так что откуда взялась эта дата, я не знаю, — высказался Олейник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут продолжить вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине после 15 мая. По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы закрыть украинский вопрос весной и сосредоточиться на внутренней политике.

