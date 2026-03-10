Зимняя Олимпиада — 2026
Перечислены профессии с самыми «юным» пенсионерами

РИА Новости: пилоты и спасатели раньше всех выходят на пенсию в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С начала текущего года в России шестеро граждан оформили выплаты по старости, не достигнув и 35-летнего возраста, передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Большинство из них — представители летных профессий.

Трое из шести работали в гражданской авиации, а самому старшему из этой тройки всего 33 года. Для пилотов срок выхода на заслуженный отдых напрямую зависит от налета часов, что позволяет им завершать карьеру значительно раньше общеустановленного срока. В список попал также сотрудник аварийно-спасательной службы, которому сейчас 35 лет.

В число пенсионеров до 35 лет также попали два творческих работника. В этом году им исполняется 31 и 34 года, а выслуга, позволившая досрочно получить пенсию, составляет у обоих 15 лет, — объяснили в Соцфонде.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Сейчас такие россияне могут рассчитывать только на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты.

