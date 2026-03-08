Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля NYT: власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля

Иран разработал трехэтапную операцию «Безумец» против США и Израиля, передает The New York Times. Отмечается, что целью Тегерана является сделать конфликт максимально затратным для всех участников.

По данным издания, планируются удары по израильской территории. Также план предполагает атаки на американские военные базы в арабских странах.

Ранее Иран пригрозил США ликвидацией президента США Дональда Трампа, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это может быть ответом на убийство аятоллы Али Хаменеи.

До этого сообщалось, что в иранском руководстве усилились внутренние разногласия после гибели верховного лидера. Отмечается, что раскол в элите особенно проявился после извинений президента Ирана Масуда Пезешкиана перед странами Персидского залива.

Кроме того, президент Пезешкиан извинился перед соседними странами и объявил, что временный руководящий совет Исламской Республики решил не наносить удары по странам региона. Он подчеркнул, что новых ракетных атак не будет, если с территории соседних государств не будут проводиться атаки.