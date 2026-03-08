Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 07:18

Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь

Силы ПВО сбили над Россией 72 украинских беспилотника в ночь на 8 марта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО в ночь на 8 марта ликвидировали более 70 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны, а также акватория Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Астраханской области, еще 20 — над территорией Республики Крым, 14 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Белгородской области. Четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем, три — над Курской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники ударили по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

До этого стало известно, что в краснодарском Армавире после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. Обошлось без жертв и пострадавших. К тушению пожара привлекались 91 сотрудник МЧС и 26 единиц спецтехники.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ВСУ
беспилотники
Россия
регионы
