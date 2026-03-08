Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта

Огонь охватил небоскреб службы социального обеспечения Кувейта, расположенный в столице страны Эль-Кувейте, сообщает иранский телеканал Press TV. Здание загорелось после удара.

Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара, — говорится в материале.

В Сети также появились кадры горящего небоскреба, сделанные очевидцами. В опубликованном ролике видно, что пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания.

Ранее Министерство обороны Кувейта сообщило, что за последние 48 часов средства противовоздушной обороны сбили 23 иранских беспилотника. Кроме того, обнаружены 14 баллистических ракет, 12 из них удалось перехватить. С начала обострения ситуации сирены воздушной тревоги активировались 67 раз.

До этого Кувейтская нефтяная компания объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. Такое решение принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.