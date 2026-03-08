Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:41

Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта

Фото: Asad/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Огонь охватил небоскреб службы социального обеспечения Кувейта, расположенный в столице страны Эль-Кувейте, сообщает иранский телеканал Press TV. Здание загорелось после удара.

Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара, — говорится в материале.

В Сети также появились кадры горящего небоскреба, сделанные очевидцами. В опубликованном ролике видно, что пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания.

Ранее Министерство обороны Кувейта сообщило, что за последние 48 часов средства противовоздушной обороны сбили 23 иранских беспилотника. Кроме того, обнаружены 14 баллистических ракет, 12 из них удалось перехватить. С начала обострения ситуации сирены воздушной тревоги активировались 67 раз.

До этого Кувейтская нефтяная компания объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. Такое решение принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.

Ближний Восток
Кувейт
кадры
пожары
удары
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.