08 марта 2026 в 09:03

«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта

Захарова: российские дипломаты встречают 8 Марта на боевом посту

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российские дипломаты встречают Международный женский день на боевом посту, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, особое внимание сейчас уделяется помощи соотечественникам, которые оказались в сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Встречаем мы [8 Марта] на боевом посту, потому что дипломатия и дипслужба — это теперь уже настоящий боевой пост. В работе по содействию нашим гражданам, которые оказались заложниками авантюры США и Израиля в регионе, — подчеркнула собеседница агентства.

Она отметила, что дипломаты ведут непрерывную борьбу не только за права и безопасность своих граждан, но и за фундаментальные принципы миропорядка. Речь идет о базовых нормах международного права, которые являются основой для существования современного мира и выстраивания цивилизованных отношений между государствами, резюмировала Захарова.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что женщины, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, приближают победу России. Он добавил, что речь также идет о россиянках, занимающихся волонтерством и трудящихся на производстве и в госпиталях.

