08 марта 2026 в 10:37

«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии

Политик Филиппо: Зеленский может потерять поддержку США из-за скандала в Венгрии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять поддержку со стороны американского лидера Дональда Трампа, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал ситуацию с конфискацией денег в Венгрии. Политик назвал произошедшее пощечиной для Зеленского.

Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая, — сказал Филиппо.

Он добавил, что угрозы убийством в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны Зеленского — совершенно беспрецедентная ситуация. Филиппо отметил, что слова украинского лидера уже вызвали бурю возмущения в Будапеште и в Брюсселе.

Ранее Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых антироссийских санкций. Он также пожаловался на задержку выделения Киеву финансовой помощи в размере €90 млрд. По словам Зеленского, в Европе признают жизненную важность этих средств для Киева.

