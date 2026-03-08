«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии Политик Филиппо: Зеленский может потерять поддержку США из-за скандала в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять поддержку со стороны американского лидера Дональда Трампа, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал ситуацию с конфискацией денег в Венгрии. Политик назвал произошедшее пощечиной для Зеленского.

Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая, — сказал Филиппо.

Он добавил, что угрозы убийством в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны Зеленского — совершенно беспрецедентная ситуация. Филиппо отметил, что слова украинского лидера уже вызвали бурю возмущения в Будапеште и в Брюсселе.

Ранее Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых антироссийских санкций. Он также пожаловался на задержку выделения Киеву финансовой помощи в размере €90 млрд. По словам Зеленского, в Европе признают жизненную важность этих средств для Киева.