08 марта 2026 в 11:48

Россиянина оштрафовали за картинку Деда Мороза

Суд в Плесецке оштрафовал мужчину за фото со свастикой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Плесецке Архангельской области местного жителя оштрафовали за публикацию фотографий, которую в ФСБ квалифицировали как пропаганду экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Правоохранители провели мониторинг и обнаружили на странице мужчины в соцсети «ВКонтакте» фото статуи Адольфа Гитлера в музее. Кроме того, мужчина разместил картинку, на которой был изображен Дед Мороз со свастикой и иной атрибутикой нацистской Германии.

Выяснилось также, что еще до проверки со стороны ФСБ, в период своего пребывания в колонии, он сделал татуировку с изображением орла — символа той же идеологии. В отношении гражданина составили протокол по статье о демонстрации нацистской символики. Мужчина свою вину признал. Он пояснил, что уже продолжительное время не использует данную страницу и не заходит в нее.

До этого в Красноярске суд назначил 10 суток административного ареста 54-летнему местному жителю. Мужчина находился в гостях у знакомого и после душа вышел из ванной комнаты с обнаженным торсом. Приятель заметил на его правом плече татуировку с нацистской символикой. Демонстрация экстремистского изображения стала основанием для привлечения к ответственности.

Ранее житель Волгограда получил пять суток административного ареста. Причиной стали его прогулки в плаще бундесвера, на котором присутствовали погоны унтер-офицера времен Третьего рейха. Мужчину признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

Архангельская область
суды
нацизм
символика
ФСБ
