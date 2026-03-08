Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 13:17

«Они доиграются»: в Кремле назвали последствия украинского энергошантажа

Песков: энергетический шантаж Украины ударит по всем европейцам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всем европейцам, такое мнение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, чтобы избежать такого сценария, странам Европы необходимо перестать закрывать глаза на действия Киева.

Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе, — убежден Песков.

Он констатировал, что европейские лидеры прекрасно видят энергетический шантаж со стороны Киева, но намеренно «затыкают друг другу рот». Песков также убежден, что в конечном итоге президент Украины Владимир Зеленский станет для Европы «плохим мальчиком», однако «будет уже поздно».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал прекращение транзита нефти через Украину глупым шагом со стороны Зеленского. Политик подчеркнул, что остановка поставок дизельного топлива и аварийного электричества на Украину стала логическим ответом на остановки поставок с другой стороны.

