08 марта 2026 в 12:52

ВС России нанесли удары по базам ВСУ

Минобороны сообщило о поражении мест подготовки и запуска БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России поразили места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия ВСУ, сообщает Минобороны в МАХ. Отмечается, что в ходе ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, ударные БПЛА и артиллерия группировок войск ВС России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что боевики «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Источник утверждал, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования огневого мешка для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

