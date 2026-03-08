Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 14:02

«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз

У Сергея Полунина и Елены Ильиных родился четвертый ребенок

Сергей Полунин
Российский артист балета Сергей Полунин сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что стал отцом в четвертый раз. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных родила ему девочку, которую назвали Руна.

Елена сотворила волшебство и родила девочку — самый волшебный и чудесный момент в нашей жизни. Мы назвали нашу дочь Руной, — написал Полунин.

Роман Ильиных и Полунина начался в 2018 году. Фигуристка посмотрела фильм «Танцовщик» о творчестве артиста балета и написала ему в личный блог. Полунин ответил предложением об участии в новом проекте, а их первая встреча состоялась в аэропорту Мюнхена.

В январе 2020 года фигуристка родила первенца, которого назвали Мир. В апреле 2022-го появился на свет Дар, а в феврале 2024‑го — третий сын Эра. В августе того же года, уже будучи многодетными родителями, пара сыграла свадьбу.

Ранее дочь скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк впервые стала матерью. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала, что назвала сына от бизнесмена Тимура Исмаилова Марселем. Мальчик родился в апреле 2025 года.

