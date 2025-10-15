Танцовщик Полунин передал Зеленскому привет портретом Путина на груди Полунин выложил фото с тату в виде Путина после лишения гражданства Украины

Артист балета и кино Сергей Полунин опубликовал фото с татуировкой в виде лица президента России Владимира Путина в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Так танцовщик ответил на лишение его главой Украины Владимиром Зеленским гражданства.

Полунин сфотографировал торс, где изображено лицо российского лидера. Татуировка набита прямо на груди артиста. В комментариях пользователи соцсети поддержали Полунина и пожелали ему избежать проблем из-за действий украинских властей.

35-летнего артиста накануне лишили украинского гражданства. Зеленский подписал соответствующий указ, но не дал комментариев по своему решению. Полунин родился в Херсоне, длительное время жил в Европе и выступал в составе лондонского Королевского балета. Снимался в Голливуде, а в 2012 году переехал в Россию.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Вместе с ним паспорт Украины потерял юридическую силу для бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.