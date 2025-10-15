Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:43

Танцовщик Полунин передал Зеленскому привет портретом Путина на груди

Полунин выложил фото с тату в виде Путина после лишения гражданства Украины

Сергей Полунин Сергей Полунин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артист балета и кино Сергей Полунин опубликовал фото с татуировкой в виде лица президента России Владимира Путина в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Так танцовщик ответил на лишение его главой Украины Владимиром Зеленским гражданства.

Полунин сфотографировал торс, где изображено лицо российского лидера. Татуировка набита прямо на груди артиста. В комментариях пользователи соцсети поддержали Полунина и пожелали ему избежать проблем из-за действий украинских властей.

35-летнего артиста накануне лишили украинского гражданства. Зеленский подписал соответствующий указ, но не дал комментариев по своему решению. Полунин родился в Херсоне, длительное время жил в Европе и выступал в составе лондонского Королевского балета. Снимался в Голливуде, а в 2012 году переехал в Россию.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Вместе с ним паспорт Украины потерял юридическую силу для бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.

Сергей Полунин
Владимир Путин
Владимир Зеленский
татуировки
