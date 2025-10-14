Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства страны, сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире со ссылкой на источники в администрации Зеленского. Теперь он не сможет занимать пост главы города. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы <…>. Соответствующие указы подписаны, — заявила журналист.

Зеленский подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Он заявил, что провел совещание с главой СБУ и подписал указ о лишении гражданства отдельных лиц, но не стал уточнять, кого именно.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Труханова хотят лишить гражданства из-за критики Зеленского. По словам депутата, все, кто имеют свою точку зрения, «подвергаются обструкции и сумасшедшему давлению».