14 октября 2025 в 11:45

В ГД раскрыли, почему на самом деле мэра Одессы хотят лишить гражданства

Депутат Чепа: мэра Одессы хотят лишить гражданства из-за критики Зеленского

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти на Украине планируют лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства за его критику в адрес президента страны Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это часть общей политики давления на любого, кто осмеливается выражать иную точку зрения.

Почему Труханова хотят лишить гражданства? Я хочу сказать, что любой гражданин Украины, который высказывает свою точку зрения по любым вопросам, отличную от позиции Зеленского, подвергается обструкции и сумасшедшему давлению. Это происходит с политиками, которые далеко не пророссийские. Тем не менее, идет давление, а обвинить из-за какой-то связи с Россией — это самый удобный предлог засудить человека, — пояснил Чепа.

По его словам, на Украине процветает уничтожение оппозиции, свободы слова и мысли. Также парламентарий предположил, что Труханов, если его лишат гражданства, вряд ли поедет жить в Россию.

Такова действительность, которая сегодня есть на Украине: сумасшедшая цензура, сумасшедшее давление, уничтожение всяческой оппозиции, любой свободы слова и мысли во всем: и в армии, и в гражданской жизни. Я думаю, вряд ли Труханов поедет в Россию, если его лишат украинского гражданства. Хотя он прекрасно говорит на русском языке, и это во многом является причиной того, что на него оказывается такое давление, — резюмировал Чепа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может предоставить политическое убежище Труханову в случае лишения его украинского гражданства. По ее словам, РФ всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается.

