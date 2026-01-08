Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»

Экипаж задержанного в Атлантическом океане нефтяного танкера «Маринера» состоит из 28 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, из них 17 человек — это граждане Украины, еще шесть, включая капитана, — Грузии, три — Индии, два — России. По словам информатора, рейс носил исключительно коммерческий характер.

Источник отметил, что судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Танкер находился неподалеку от Венесуэлы, когда США потребовали подтверждения от гайанских властей, что страна действительно предоставила кораблю свой флаг.

Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан, тогда же началась погоня. По данным источника, капитан танкера сменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Отмечается, что эти действия были выполнены на законном основании, но, несмотря на это, «Маринеру» задержали.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.