В Испании появился плакат, посвященный жертвам трагедии в иранской школе Посольство Ирана в Испании повесило плакат с погибшими в школе для девочек

Посольство Ирана в Испании разместило плакат с погибшими в школе для девочек в Минабе после американо-израильского обстрела. Погибли более 175 человек, включая детей, педагогов и родителей. Еще 95 человек получили ранения, передает РЕН ТВ.

Предполагается, что Вооруженные силы США могли нанести удар по учебному заведению крылатой ракетой Tomahawk. По предварительным данным, школа была идентифицирована как часть иранского военного объекта, поскольку рядом расположены два объекта КСИР.

Ранее министр обороны США Питер Хегсет заявил, что Пентагон назначил специального следователя из числа генералов для координации расследования обстоятельств удара по школе для девочек в Минабе. Так он прокомментировал данные о том, что предварительное расследование указывает на ответственность США за эту атаку.

До этого представитель МИД КНР Го Цзякунь выразил мнение, что атака на иранскую школу стала нарушением международного гуманитарного права и переступает грань человеческой морали. Китайский дипломат выразил глубокие соболезнования семьям погибших.