Украина получит по €1 млрд от двух европейских стран

Бельгия и Испания выделят Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году, написал министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. С соответствующим заявлением он выступил по результатам беседы с главами Минобороны Бельгии и Испании Тео Франкен и Маргаритой Роблес.

Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд, — написал Федоров.

По его словам, Бельгия согласилась передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолетам. Также Киев обсудил с союзниками усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотников и «чешскую инициативу» для обеспечения фронта артиллерией дальнего поражения.

Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр рассказал о планах на отношения с Украиной. Он намерен стремиться к улучшению взаимодействия. По его словам, тенденцию необходимо сохранять со всеми соседями Будапешта.