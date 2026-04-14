Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 04:01

Украина получит по €1 млрд от двух европейских стран

Бельгия и Испания выделят Украине €2 млрд военной помощи

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бельгия и Испания выделят Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году, написал министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. С соответствующим заявлением он выступил по результатам беседы с главами Минобороны Бельгии и Испании Тео Франкен и Маргаритой Роблес.

Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд, — написал Федоров.

По его словам, Бельгия согласилась передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолетам. Также Киев обсудил с союзниками усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотников и «чешскую инициативу» для обеспечения фронта артиллерией дальнего поражения.

Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр рассказал о планах на отношения с Украиной. Он намерен стремиться к улучшению взаимодействия. По его словам, тенденцию необходимо сохранять со всеми соседями Будапешта.

Мир
Украина
Михаил Федоров
Испания
Бельгия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.