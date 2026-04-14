Врач рассказала, что разрушает человеческую память

Высокий уровень сахара в крови и повышенное артериальное давление ухудшают работу центров памяти, повреждая капилляры мозга, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, хронический недосып менее шести часов в сутки может блокировать «очистку» главного органа центральной нервной системы от белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Память тесно связана со здоровьем мозга и может ухудшаться в связи с усталостью и недостатком сна. Во время этого процесса происходит удаление белков бета-амилоида, которые связаны с болезнью Альцгеймера. При хроническом недосыпе менее шести часов «очистка мозга» блокируется, так как информация из гиппокампа не переходит в кору для долгосрочного хранения. Высокий сахар в крови и повышенное давление влияют на капилляры в этом органе, где расположены центры памяти, — пояснила Павлова.

Она отметила, что сахарный диабет II типа ускоряет старение на срок до 10 лет. По словам врача, длительно повышенный кортизол атрофирует дендриты нейронов в гиппокампе и расширяет миндалевидное тело, из-за этого мозг занят выживанием, а человек многое забывает.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что пристрастие к сладкому негативно сказывается на когнитивных функциях, разрушая нейронные связи и снижая концентрацию. По ее словам, хотя кратковременный прилив энергии после употребления сахара действительно имеет место, за ним неизбежно следуют негативные последствия для организма и мозга.