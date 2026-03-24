Биолог ответила, можно ли отупеть от сладкого

Пристрастие к сладкому негативно сказывается на когнитивных функциях, разрушая нейронные связи и снижая концентрацию, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, хотя кратковременный прилив энергии после употребления сахара действительно имеет место, за ним неизбежно следуют негативные последствия для организма и мозга.

Как правило, если нужна энергия на умственную деятельность, то мы прибегаем к сладкому. Она возникает на 10–15 минут, но дальше избыток глюкозы в крови бьет по поджелудочной железе, разрушительно воздействуя на нейронные связи в мозге, негативно влияя на когнитивные способности, снижая концентрацию и вызывая усталость. Хронически высокий уровень сахара уменьшает чувствительность клеток мозга к инсулину, что может ухудшать память и мышление. При его избытке в организме снижается выработка белка BDNF. Это нейротрофический фактор мозга, который помогает формированию новых нейронных связей. Сахар уменьшает его уровень, ухудшая способность к обучению, — пояснила Лялина.

Она добавила, что сахар разрушает омега-3 жирную кислоту, вследствие этого и происходит ухудшение когнитивных способностей, мышления и памяти. По ее словам, чтобы умнеть, следует употреблять больше таких продуктов, как жирная рыба и темный шоколад, а также избегать рафинада.

