28 мая 2026 в 10:58

Озвучены главные правила в противостоянии с мошенниками

Доцент Щербаченко: советы близких помогут защититься от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рекомендации со стороны близких людей могут помочь защититься от мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, не стоит поддаваться заманчивым или бесплатным предложениям.

Правила поведения с аферистами особенно важны для старшего поколения и молодежи, поскольку они наиболее часто попадаются на мошеннические схемы. С одной стороны, это происходит из-за высокого доверия к посторонним и официальным лицам, а с другой — из-за отсутствия знаний о цифровой и финансовой грамотности. В подозрительных ситуациях спросите совета у близкого человека. Взгляд со стороны будет более хладнокровным. При этом помните, что злоумышленники зачастую атакуют выгодными или бесплатными предложениями, — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что мошенники часто играют на эмоциях и пытаются вызвать панику. По словам эксперта, они намеренно ограничивают жертву по времени и кругу общения, чтобы та не могла спокойно обдумать ситуацию и обратиться за советом. Однако доцент отметил, что стоит быть бдительным, так как схемы аферистов могут показаться совершенно безобидными.

Регулярно узнавайте о новых видах мошенничества. Предупрежден — значит вооружен. Если понимаете, что с вами говорит аферист, — прекращайте контакт без объяснений и оскорблений. Иначе преступник на эмоциях также будет пытаться вам отомстить. Они стараются держать с жертвой долгий контакт, чтобы усыпить бдительность и вызвать доверие. Злоумышленники могут звонить в течение недели или даже месяца, постепенно обрабатывая свою цель, — добавил Щербаченко.

Он предупредил, что при возникновении сомнений в подлинности звонка или сайта необходимо самостоятельно искать официальные контакты. При этом, отметил доцент, важно не раскрывать коды и проверочные слова. Кроме того, по словам эксперта, если на телефон поступило СМС-сообщение, необходимо обязательно проверить сервис, от которого оно было отправлено.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники, выдавая себя за известных блогеров и стримеров, активно обманывают детей в мобильных играх. По его словам, они предлагают бесплатную виртуальную валюту и редкие скины для привлечения внимания потенциальных жертв.

Общество
мошенники
аферисты
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
