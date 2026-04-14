Диетолог назвала главные полезные свойства крольчатины

Мясо кролика богато витаминами группы B, а также цинком, фосфором и медью, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, данный продукт также содержит много калия, магния и селена.

В мясе кролика содержится значительное количество витаминов группы В, особенно В3, В6 и В12. Есть и витамины С и Е — важные природные антиоксиданты, но их содержится небольшое количество. Также крольчатина содержит калий, магний, цинк, селен, медь, фосфор и другие минералы, — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что мясо кролика богато железом, поэтому его включают в рацион людей с железодефицитной анемией. По словам диетолога, по содержанию этого минерала крольчатина может соперничать с говядиной.

Мясо кролика богато ценными минералами, например железом. Здесь оно выигрывает в сравнении с индейкой или курицей. В 100 г мяса кролика содержится 3,3–4,5 мг железа, примерно столько же в говядине. Поэтому мясо кролика важно включать в рацион людям с железодефицитной анемией или недостаточностью железа, — подытожила Лушникова.

