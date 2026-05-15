ВСУ запустили беспилотники на южный город в России

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Фиолента и Северной стороны.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал он.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщил, что ночью 15 мая регион подвергся массированной атаке — по Рязани было запущено 99 беспилотников со стороны ВСУ. В результате удара несколько многоквартирных домов получили повреждения, в зданиях выбиты окна. По последним данным, в результате атаки четыре человека погибли, среди них есть ребенок, а семь человек госпитализированы.

До этого в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлялась угроза атаки украинских беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом. В МО РФ данную информацию не комментировали.