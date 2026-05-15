Врач ответила, кому противопоказана вегетарианская диета

Вегетарианская диета противопоказана беременным, детям, подросткам и пожилым, рассказала «Вестям Подмосковья» врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова. Она отметила, что любому человеку перед переходом на такую диету необходимо проконсультироваться с врачом.

Существуют прямые противопоказания к вегетарианству. В первую очередь это касается детей и подростков, беременных и кормящих женщин, пожилых людей. Они особенно нуждаются в животных белках, полиненасыщенных жирных кислотах, витаминах и минералах, — рассказала Чернова.

Врач подчеркнула, что опасной такая диета станет и для тех, кто страдает заболеваниями системы ЖКТ. По ее словам, при гастрите, колите, холецистите, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника растительная диета противопоказана.

Ранее сообщалось, что вегетарианство не подойдет людям при проблемах с усвоением витамина В12. Она отметила, что он почти отсутствует в растительной пище.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
