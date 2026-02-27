Зимняя Олимпиада — 2026
Шоколадный кекс, который не отличить от обычного: готовим в пост

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Постный десерт — это всегда вызов кондитеру. Как добиться нежности без яиц и сливочного масла? Мой любимый ответ на этот вопрос — влажный шоколадный кекс, который получается даже вкуснее своего классического собрата за счет яркой цитрусовой ноты и тягучей текстуры. Начните с того, что снимите цедру с одного крупного апельсина, стараясь не задеть белую горькую часть. Затем выжмите из этого апельсина сок — нам понадобится полный стакан. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: полтора стакана муки, стакан сахара (можно взять тростниковый для карамельного оттенка), 3-4 столовые ложки хорошего какао-порошка, пакетик разрыхлителя и щепотку соли. Перемешайте венчиком, чтобы какао равномерно распределилось.

В другой посудине соедините жидкую часть: стакан апельсинового сока, половину стакана растительного масла без запаха и столовую ложку яблочного уксуса. Да, уксус здесь не для вкуса, а для химической реакции: он погасит разрыхлитель и сделает мякиш пористым, как пух. Влейте жидкую смесь в сухую и быстро, но аккуратно перемешайте лопаткой. Не старайтесь вымешивать до гладкости, разбивая все комочки — достаточно, чтобы мука увлажнилась. Как только исчезнут сухие островки, добавьте цедру и горсть любимых цукатов или засахаренных вишен. Если цукатов нет, подойдет мелко рубленая курага или чернослив.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Форму для кекса лучше всего застелить пергаментом или просто смазать маслом и присыпать мукой. Вылейте тесто — оно будет довольно густым, но льющемся. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. Самый сложный этап — дать кексу полностью остыть в форме. Теплым он кажется сыроватым, но после остывания структура стабилизируется, и раскроется тот самый глубокий шоколадный вкус в обрамлении апельсина. Перед подачей можно присыпать его сахарной пудрой, но честно: лучшая компания для такого кекса — это горячий травяной чай и осознание того, что в пост можно жить вкусно и сладко.

  • Совет: для максимально влажного и насыщенного вкуса за час до приготовления замочите цукаты или курагу в апельсиновом соке, в котором потом сделаете тесто — сухофрукты набухнут и равномерно распределят влагу и аромат по всему кексу.

