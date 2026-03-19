Не выбрасывайте остатки колбасы: лучше сделайте этот быстрый бутерброд

Бутерброды на скорую руку — готовятся за 3 минуты из того, что есть в холодильнике

Бывает, что гости уже звонят в дверь, а в доме, кроме батона и пары сосисок, ничего нет. Неопытная хозяйка начнет паниковать, но тот, кто знает пару кулинарных секретов, справится за три минуты. Речь пойдет не о простых ломтях хлеба с колбасой, а о настоящей ресторанной закуске, которую называют «Пицца наоборот». Это идеальный вариант бутербродов на скорую руку, когда каждая секунда на счету.

Ингредиенты для этого блюда всегда можно найти в холодильнике. Понадобятся:

батон (1 шт.);

кетчуп (3 ст. л.);

вареная колбаса или сосиски (150 г);

маслины без косточек (8–10 шт.);

маринованные огурцы (2 шт.);

твердый сыр (100 г) и щепотка орегано для аромата.

Секрет успеха этих бутербродов на скорую руку кроется в технике. Батон разрезают не поперек, а вдоль, получая две длинные половинки. Мякоть слегка приминают вилкой, чтобы получилась «подушка». Смазывают основу кетчупом, а сверх выкладывают все что осталось от ужина: колбасу кубиками, колечки маслин и мелко рубленные огурцы. Главная изюминка — щедрый слой сыра, который скрепляет всю конструкцию. Отправляют это великолепие в микроволновку ровно на 2 минуты или в разогретую духовку до появления румяной сырной корочки.

Подавать такое блюдо лучше горячим, нарезав «поленницу» поперек широкими кусками. Это не просто еда, а настоящая палочка-выручалочка, которая делает честь любой хозяйке. При минимальных усилиях результат получается сочным, сытным и очень аппетитным.

Калорийность на 100 г: 245 ккал.

БЖУ: 9,8/12,3/23,5.

