Три способа приготовить классический свекольник: от постного до сытного

В летний полдень, когда ртутный столбик забирается высоко, горячий суп совсем не радует. На помощь приходит свекольник — холодное блюдо рубинового цвета, которое готовят на кефире, овощном отваре или квасе. Его родина — белорусская и польская кухня, где молодую свеклу с ботвой используют с особой любовью. Мы расскажем о трех традиционных способах. Все они готовятся без лишних хлопот и спасают от жары лучше любого лимонада.

Свекольник на кефире с хрустящими овощами

Этот вариант считается самым популярным. Кисломолочная база делает суп нежным и сытным, а редис с огурцом добавляют приятную текстурную ноту. Ингредиенты: 2 некрупные свеклы, 3 яйца, 1 огурец, 5 шт. редиса, 500 мл кефира (2,5%), 500 мл холодной кипяченой воды, соль, черный перец, зеленый лук, укроп, петрушка по вкусу, 1 столовая ложка лимонного сока.

Свеклу отваривают в кожуре до мягкости или запекают в фольге при 200 градусах около 40 минут. Полностью остужают, очищают, натирают на крупной терке. Сразу сбрызгивают лимонным соком, чтобы цвет остался ярким. Яйца рубят мелкими кубиками. Огурец и редис шинкуют тонкой соломкой. Всю зелень мелко нарезают. В глубокой кастрюле соединяют кефир и воду, добавляют подготовленные продукты. Солят, перчат, перемешивают. Охлаждают в холодильнике не меньше часа. Разливают по тарелкам, украшают половинкой яйца и веточкой укропа.

Калорийность на 100 г — 80 ккал.

Совет: если у свеклы есть молодая ботва, не выбрасывайте ее. Нарежьте так же, как зелень, и добавьте в суп — он станет еще полезнее.

Постный свекольник на свекольном отваре

Легкий и низкокалорийный суп, идеальный для тех, кто следит за фигурой или соблюдает пост. Вся прелесть в насыщенном бульоне, который свекла отдает при варке. Ингредиенты: 3 молодые свеклы, 2 моркови, 1 огурец, 5 шт. редиса, 2 л воды, 2 чайных ложки яблочного уксуса, 1 чайная ложка сахара, соль, перец, зеленый лук, укроп, петрушка по вкусу.

Постный свекольник на свекольном отваре

Свеклу и морковь тщательно моют, заливают водой и варят до полной мягкости. Готовые овощи вынимают, бульон процеживают и остужают. Свеклу и морковь чистят. Свеклу натирают на терке, морковь нарезают мелкими кубиками. Свежий огурец и редис нарезают тонкой соломкой. Всю зелень рубят. В остывший отвар добавляют уксус, сахар, соль и перец, затем кладут все подготовленные овощи и зелень. Перемешивают, убирают в холодильник на два часа для настаивания. Подают с долькой лимона и ржаным хлебом.

Калорийность на 100 г — 35 ккал.

Совет: при варке добавьте в бульон лавровый лист и пару горошин душистого перца, а потом удалите их. Так отвар станет ароматнее.

Сытный свекольник на квасе с картофелем

Третий вариант — для тех, кто привык к плотным обедам. Хлебный квас придает супу особую глубину, а картофель делает его более сытным. Ингредиенты: 2 свеклы, 3 картофелины, 3 яйца, 1 огурец, 500 мл натурального хлебного кваса (несладкого), 500 мл холодной воды, соль, перец, зеленый лук, укроп по вкусу, 1 чайная ложка горчицы, сметана для подачи.

Свеклу и картофель отваривают отдельно до готовности. Остужают. Картофель нарезают небольшими кубиками, свеклу натирают на терке. Яйца и огурец режут мелкими кубиками. Зелень рубят. В кастрюле смешивают квас с водой, добавляют все нарезанные компоненты (кроме яиц — их кладут в тарелку при подаче). Кладут горчицу, соль и перец. Перемешивают, охлаждают в холодильнике один час. При подаче в каждую тарелку кладут половинку яйца и ложку сметаны.

Калорийность на 100 г — 90 ккал.

Совет: картофель для этого рецепта берите рассыпчатых сортов. Он частично растворится в жидкости, сделав суп чуть гуще и интереснее по текстуре.

Как добиться яркого вкуса и цвета

Секрет идеального свекольника в правильной подготовке свеклы. Варите ее в кожуре, не срезая хвостик, чтобы цвет остался внутри. После варки залейте свеклу холодной водой — она лучше очистится.

Если добавить в отвар или в свеклу ложку уксуса или лимонного сока, цвет станет еще насыщеннее. Все компоненты должны быть холодными, а жидкость — ледяной. Не пренебрегайте временем настаивания: суп должен провести в холодильнике хотя бы час, а лучше два. Свекольник хорош в день приготовления, на второй день он теряет свежесть.

