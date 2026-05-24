Такого холодного борща вы не пробовали: три необычных рецепта со свеклой

Когда на улице жара, согревающие супы уже не нужны. На смену им приходит холодный борщ — легкий, освежающий и очень полезный. Его основа — молодая свекла, которая дает яркий цвет и сладковатый вкус. Традиционно такой суп заправляют кефиром, простоквашей или свекольным отваром. Мы предлагаем три простых варианта. Все они готовятся без сложных приемов и идеально подходят для обеда в знойный день.

Классический холодный борщ на кефире с редисом и зеленью

Этот рецепт знаком многим с детства. Его готовят на кефире, разбавленном водой, а свеклу предварительно варят или запекают. Ингредиенты: 2 средние свеклы, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 5 шт. редиса, 50 г зеленого лука, укроп, петрушка по вкусу, 1 литр нежирного кефира (1%), 0,5 л холодной кипяченой воды, соль, черный перец, лимонный сок по вкусу.

Свеклу отваривают в мундире до мягкости или запекают в фольге при 200 градусах 40 минут. Остужают, чистят, натирают на крупной терке. Яйца нарезают кубиками. Огурец и редис — тонкой соломкой. Зелень рубят. В большой кастрюле смешивают кефир и холодную воду, добавляют свеклу, яйца, овощи и зелень. Солят, перчат, добавляют лимонный сок по вкусу. Перемешивают и убирают в холодильник минимум на час. Перед подачей можно положить в тарелку половинку яйца и ложку сметаны.

Калорийность на 100 г — 75 ккал.

Совет: чтобы свекла не окрасила все ингредиенты в ярко-розовый цвет слишком быстро, можно немного полить ее лимонным соком отдельно перед добавлением в суп.

Вегетарианский холодный борщ на свекольном отваре

Этот вариант готовят без молочных продуктов. Свекольный отвар придает супу насыщенный цвет и природную сладость, а уксус сохраняет яркость. Ингредиенты: 3 молодые свеклы с ботвой, 2 картофеля, 2 моркови, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, зеленый лук, укроп, соль, перец по вкусу, 2 столовые ложки яблочного уксуса, сахар по вкусу, вода.

Вегетарианский холодный борщ на свекольном отваре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свеклу вместе с ботвой, картофель и морковь отваривают в 2 литрах подсоленной воды до готовности. Отдельно сохраняют свекольный отвар. Овощи остужают, свеклу и морковь натирают на терке, картофель нарезают кубиками, ботву мелко рубят. В отвар добавляют уксус и немного сахара. Соединяют овощи с отваром, добавляют нарезанный огурец и рубленую зелень, солят и перчат. Яйца нарезают и кладут отдельно в тарелку при подаче. Суп должен настояться в холодильнике 2 часа.

Калорийность на 100 г — 55 ккал.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в тарелку 1 столовую ложку сметаны, даже если вы не делали молочную основу. А ботву не выбрасывайте — она богата витаминами и придает приятную горчинку.

Пикантный холодный борщ с хреном, редисом и квасом

Этот рецепт отличается островатой ноткой благодаря хрену и квасу. Он особенно хорош для любителей пряных первых блюд. Ингредиенты: 2 свеклы, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 5 шт. редиса, 300 мл классического кваса (несладкого), 300 мл холодной кипяченой воды, 2 столовые ложки тертого хрена, соль, перец, зеленый лук, укроп по вкусу, сок половины лимона.

Свеклу отваривают, натирают на терке. Яйца режут кубиками. Огурец и редис — тонкой соломкой. Зелень рубят. В миске смешивают квас с водой, добавляют все нарезанные компоненты, хрен, соль, перец и лимонный сок. Перемешивают. Убирают в холодильник на час. Подают с густой сметаной и кусочком черного хлеба.

Калорийность на 100 г — 85 ккал.

Совет: квас должен быть натуральным, домашним или покупным, но без лишнего сахара. Подойдет ржаной квас «для окрошки». Хрен лучше брать свеженатертый — он более ароматный, чем баночный.

Несколько слов для идеального холодного борща

Свекла для холодного борща должна быть сладкой, молодой. Если она крупная и бледная, добавьте при варке 1 чайную ложку сахара и немного уксуса — это усилит цвет и вкус. Все овощи и яйца нарезайте примерно одинаковыми кусочками.

Жидкую основу (кефир, квас или отвар) обязательно охлаждайте заранее. Готовый суп должен настояться в холодильнике хотя бы час, а лучше два. Перед подачей попробуйте и отрегулируйте соль и кислоту по вкусу. Холодный борщ прекрасно сочетается с отварным картофелем в мундире и свежим бородинским хлебом.

