Как запечь говядину в духовке, чтобы она была мягкой и сочной: три рецепта

Как запечь говядину в духовке, чтобы она была мягкой и сочной: три рецепта

Говядина — мясо, которое требует уважения. Оно не прощает спешки, но благодарит терпеливых сочностью и глубиной вкуса. В отличие от свинины или курицы, говядина не любит высоких температур и короткого времени. Ее секрет — в медленном прогреве, правильном маринаде и обязательном отдыхе после духовки.

Запеканка с корнеплодами: говядина и овощи

Это блюдо напоминает деревенский ужин. Картофель и морковь пропитываются мясным жиром, а говядина отдает им свой вкус, становясь мягкой и тающей. Ингредиенты: 1 кг говяжьей лопатки или грудинки, 6 картофелин, 3 моркови, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 3 ложки растительного масла, соль, перец по вкусу, сухой тимьян по желанию, 0,5 стакана горячего любого бульона, можно из кубика.

Мясо промывают, насухо вытирают. Обжаривают в казане или сковороде с толстым дном на сильном огне до появления плотной румяной корки. Овощи чистят и режут крупными ломтями. В глубокую жаропрочную форму выкладывают картофель и морковь, сверху помещают мясо, посыпают луком и чесноком, добавляют тимьян. Вливают горячий бульон, накрывают фольгой. Отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5 часа. Затем фольгу снимают и дают блюду подрумяниться еще 15–20 минут. Готовность проверяют вилкой: мясо должно легко протыкаться. Подают порционно, полив образовавшимся соком.

Калорийность на 100 г — 190 ккал.

Совет: если мясо постное, добавьте в заливку пару ложек сметаны или сливок — они сделают текстуру бархатистой. Картофель можно заменить пастернаком или сельдереем.

Пряная говядина в рукаве с чесноком и розмарином

Запекание в рукаве позволяет сохранить все соки внутри, а специи проникают глубоко в волокна, создавая насыщенный аромат. Рукав работает как мини-печь, где мясо готовится в собственном пару, не пересыхая и не теряя веса. Ингредиенты: 1 кг говяжьей корейки или вырезки, 6 зубчиков чеснока, 3 веточки свежего розмарина, 3 ложки оливкового масла, крупная соль, свежемолотый перец по вкусу.

Мясо обсушивают, делают на поверхности неглубокие надрезы, в которые вставляют пластинки чеснока. Смешивают соль, перец и мелко рубленные листья розмарина, натирают этой смесью говядину, смазывают маслом. Оставляют на столе на 30 минут. Помещают в рукав для запекания, завязывают с обеих сторон, оставляя немного воздуха. Кладут на противень и ставят в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут, затем температуру снижают до 160 градусов и продолжают запекать еще 40–50 минут. За 5 минут до готовности рукав разрезают, чтобы говядина подрумянилась. Вынимают, дают отдохнуть 10 минут под фольгой.

Калорийность на 100 г — 210 ккал.

Совет: используйте кулинарный термометр: для средней прожарки достаточно 60–63 градусов внутри мяса. Розмарин можно заменить тимьяном или смесью прованских трав.

Идеальная говядина в духовке: три проверенных способа от шеф-повара Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Говядина в горчично-медовой глазури с луком

Сладко-пряная глазурь превращает обычный кусок говядины в праздничное блюдо. Мед и горчица создают глянцевую, чуть хрустящую корочку, которая контрастирует с нежной серединой. Лук добавляет сладость и дополнительный сок. Ингредиенты: 1 кг говяжьей вырезки, 2 крупные луковицы, 3 ложки дижонской горчицы, 2 ложки жидкого меда, 2 ложки соевого соуса, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу.

Мясо промывают, сушат. Лук шинкуют толстыми кольцами. Смешивают горчицу, мед, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец до однородной пасты. Обмазывают этой смесью говядину со всех сторон, обкладывают луком и убирают в холодильник на 2–3 часа для маринования. Форму смазывают маслом, выкладывают мясо вместе с луком и остатками маринада. Ставят в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, периодически поливая выделяющимся соком. Перед нарезкой мясо должно отдохнуть 10–15 минут. Подают с печеными яблоками или кисло-сладким соусом.

Калорийность на 100 г — 220 ккал.

Совет: если глазурь начинает подгорать раньше, накройте форму фольгой. Для более яркого вкуса добавьте в маринад чайную ложку копченой паприки.

Несколько практических наблюдений

Выбирайте мясо с мраморными прожилками — жир плавится во время запекания, делая говядину сочнее. Перед закладкой в духовку обязательно дайте мясу прогреться до комнатной температуры, иначе внутренняя часть останется сырой. Обжаривание перед запеканием — обязательный этап: оно создает корочку, которая удерживает влагу. Не забывайте про «отдых» готового мяса — это позволяет сокам равномерно распределиться, и мясо не будет сухим.

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