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21 июня 2026 в 13:17

На Западе раскрыли, зачем лидеры ЕС раздувают «российскую угрозу»

AT: Европа использует «российскую угрозу» для ужесточения контроля над обществом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лидеры Канады, Великобритании, Франции и Германии — «четыре шута Апокалипсиса», планомерно разрушающие экономику и свободы собственных граждан, такое мнение публицист Джей Би Шурк высказал в статье для American Thinker. Он констатировал, что европейские политики используют темы изменения климата и мнимую «российскую угрозу» в качестве оправдания тотальной слежки, цензуры и конфискации частной собственности.

Глобализм — идеология чистого зла, которая порождает бесконечные чрезвычайные ситуации, чтобы запугать, заставить людей отказаться от своих прав и свобод, — отметил Шурк.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на саммите «Группы семи» европейские лидеры распространяли мифические утверждения о якобы возможной победе Киева над Россией, пытаясь склонить президента США Дональда Трампа к пересмотру его позиции. По его словам, они убеждали американского политика в переломе на фронте и эффективности дальнобойного оружия.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что на саммите ЕС возникли разногласия из-за его попыток наладить дипломатические контакты с Россией. Он также заявил, что его действия направлены исключительно на защиту интересов Евросоюза.

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