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19 июня 2026 в 19:25

В Европе подтвердили попытки наладить контакт с Россией

Кошта подтвердил, что пытался наладить дипломатические контакты с Россией

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что на саммите ЕС возникли разногласия из-за его попыток наладить дипломатические контакты с Россией. На пресс-конференции по итогам встречи он отметил, что участникам удалось «прояснить недопонимание», передает пресс-служба Евросовета.

Мы прояснили недопонимание. Евросоюз не имеет никакого намерения быть посредником. ЕС находится на стороне Украины во время войны и будет на ее стороне после войны. Что я сделал: через мой аппарат я установил дипломатический канал. Поскольку мы не можем зависеть от других в передаче российских сообщений и мы должны быть способны доносить наши сообщения до России напрямую, — сказал он.

Он также заявил, что его действия направлены исключительно на защиту интересов ЕС. При этом Кошта отметил, что Украина должна говорить от своего имени, «коалиция желающих» — заниматься вопросами гарантий безопасности, а Еврокомиссия — разрабатывать меры, которые, по его словам, призваны «принудить» Россию к переговорам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали усилия Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

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