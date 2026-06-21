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21 июня 2026 в 05:27

Страны ЕС уличили в попытке убедить мир в мифах по Украине

Азаров: утверждения стран ЕС о ходе конфликта на Украине стали мифическими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На саммите «Группы семи» европейские лидеры распространяли мифические утверждения о якобы возможной победе Киева над Россией, пытаясь склонить президента США Дональда Трампа к пересмотру его позиции, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС. По его словам, они убеждали американского лидера в переломе на фронте и эффективности дальнобойного оружия.

Саммит прошел под знаком, что вся практически «семерка» убеждала Трампа в том, что у Владимира Зеленского появились шансы, у Киева появились шансы одержать победу над Россией, что сейчас наметился перелом в конфликте, что предоставлено оружие дальнего действия, и беспилотники, дальнобойные ракеты свою роль сыграли, — сказал Азаров.

Он обратил внимание, что страны Европы пытались доказать большие убытки России. Особый акцент лидеры ряда государств делали на проблемы в работе нефтеперерабатывающих комбинатов и в поставках топлива. Лидеры ЕС старались убедить Трампа отказаться от договоренностей, достигнутых с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, где обсуждался вывод украинских войск из Донбасса как основа компромисса.

Разумеется, то, что они говорили, в чем убеждали, является определенным мифом, — резюмировал политик.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что на саммите ЕС возникли разногласия из-за его попыток наладить дипломатические контакты с Россией. На пресс-конференции по итогам встречи он отметил, что участникам удалось «прояснить недопонимание».

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