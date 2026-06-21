СК возбудил дело после массового отравления в кафе Тувы

Следственные органы СК России по Республике Тыва возбудили уголовное дело по факту отравления посетителей кафе в городе Ак-Довурак, сообщили в региональном управлении. По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками пищевой интоксикации обратились 15 местных жителей, среди которых 11 несовершеннолетних.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий для выяснения причин массового отравления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тувы начала проверку заведения после поступления жалоб. Жители города и Барун-Хемчикского района почувствовали себя плохо после посещения кафе.

До этого в кафе «ЕвроАзия» в Камышине выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и суд приостановил работу заведения на 60 суток. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, у некоторых диагностирован сальмонеллез.