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21 июня 2026 в 13:18

СК возбудил дело после массового отравления в кафе Тувы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственные органы СК России по Республике Тыва возбудили уголовное дело по факту отравления посетителей кафе в городе Ак-Довурак, сообщили в региональном управлении. По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками пищевой интоксикации обратились 15 местных жителей, среди которых 11 несовершеннолетних.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий для выяснения причин массового отравления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тувы начала проверку заведения после поступления жалоб. Жители города и Барун-Хемчикского района почувствовали себя плохо после посещения кафе.

До этого в кафе «ЕвроАзия» в Камышине выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и суд приостановил работу заведения на 60 суток. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, у некоторых диагностирован сальмонеллез.

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Тува
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уголовные дела
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