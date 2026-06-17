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17 июня 2026 в 16:09

Шикарный летний обед: белорусский холодник и драники — простые продукты, а вкус на миллион

Фото: D-NEWS.ru
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В жаркие дни хочется чего-то легкого, освежающего и при этом сытного. Именно поэтому белорусский холодник с хрустящими драниками уже много лет остается одним из самых любимых летних обедов. Простые продукты превращаются в полноценное блюдо, которое отлично освежает и надолго утоляет голод.

Нежный свекольный холодник с огурцами, зеленью и кефиром прекрасно сочетается с горячими румяными драниками. Такое сочетание многие считают настоящей классикой белорусской кухни.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 2 шт., огурцы свежие — 2 шт., яйца — 2 шт., кефир — 1 л, укроп — 50 г, зеленый лук — 50 г, соль — по вкусу, картофель для драников — 700 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, сметана — для подачи.

Свеклу отварите до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую. Свеклу натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а яйца — мелкими кубиками. Укроп и зеленый лук измельчите. Соедините все ингредиенты в кастрюле, залейте холодным кефиром, посолите по вкусу и при необходимости добавьте немного холодной кипяченой воды для нужной густоты. Уберите холодник в холодильник минимум на час.

Для драников картофель и лук натрите на мелкой терке. Лишнюю жидкость слегка отожмите. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте драники до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими со сметаной, а рядом поставьте хорошо охлажденный холодник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить холодник именно с огурцами, нарезанными тонкой соломкой, а не натертыми на терке. Так суп получается более свежим и хрустящим. А для драников овощи всегда натираю на мелкой терке — тогда они приобретают ту самую нежную текстуру внутри и аппетитную золотистую корочку снаружи.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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